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Трансфер российского футболиста в клуб из чемпионата Украины: раскрыта интересная деталь
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Трансфер российского футболиста в клуб из чемпионата Украины: раскрыта интересная деталь

пятница, 15 февраля 2019, 16:41

Стала известна интересная деталь трансфера российского футболиста Василия Павлова в одесский "Черноморец".

О подробностях трансфера "Чемпионату" рассказал пресс-атташе "Черноморца" Сергей Мартынов.

Представитель одесского клуба сообщил, что у Павлова, кроме российского паспорта, есть также паспорт Молдовы. Именно по нему футболист перешел в украинский клуб.

"Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно, так что не стоит углубляться в эту тему и расширять ее", - сказал Мартынов.

Напомним, уроженец Самары Павлов стал первым за пять лет футболистом из России, который перешел в чемпионат Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в России объявили о трансфере еще одного украинского футболиста.

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