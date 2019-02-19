Польский арбитр дважды удалил одного и того же футболиста: видео курьеза

Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Польши между "Легией" и "Краковией" - из-за системы видеопомощи (VAR) арбитр дважды удалил с поля полузащитника хозяев Вильяма Реми.

Во втором тайме хавбек "Легии" наступил на соперника, получил вторую желтую карточку и ушел в раздевалку. Однако арбитр матча Петр Ласык пересмотрел эпизод с помощью VAR и решил вернуть Реми из раздевалки, но лишь для того, чтобы показать игроку прямую красную карточку вместо второй желтой.

Футболист, которому пришлось вновь надевать форму, сперва подумал, что арбитр отменил "горчичник" и уже начал бежать на поле, однако рефери остановил его. Увидев перед собой красную карточку, Реми лишь рассмеялся.

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