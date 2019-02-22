РУС. | УКР.

пятница, 22 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

15:45
"Динамо" получило хорошего соперника в юношеской Лиге чемпионов
15:40
Кто выиграет Нацотбор на Евровидение-2019: мнение экспертов
15:33
Появились новые фото и видео лобового ДТП с тремя погибшими под Ровно
15:28
Президентские выборы должны привести к изменениям - Тимошенко
15:27
​"Нафтогаз" засекретил аудит "Укрнафты": стали известны подробности
15:22
Ляшко отличается от других кандидатов постоянным вниманием к социальным проблемам - эксперт
15:22
Вот и сказке конец: фанаты "Динамо" о противостоянии с "Челси" в Лиге Европы
15:03
Под Ровно внедорожник попал в лобовое ДТП с несколькими погибшими: фото с места ЧП
15:00
Сломался в воздухе: Дженнифер Энистон и Кортни Кокс едва не погибли в авиакатастрофе
14:38
Одиозная пропагандистка боевиков назвала время вторжения войск Путина в Украину
14:37
Дипломатическое самоубийство: в Украине возмутились хамским интервью будущего посла Польши
14:34
Заманивают людей: кандидатов в президенты обвинили в злоупотреблении темой экологии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" получило хорошего соперника в юношеской Лиге чемпионов

пятница, 22 февраля 2019, 15:45

22 февраля состоялась жеребьевка сразу всех стадий плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в которой Украину представляет киевское "Динамо".

На стадии 1/8 финала украинский коллектив будет играть против немецкого "Хоффенхайма". На всех стадиях турнира соперники играют по одному матчу.

В 1/4 финала победитель пары "Хоффенхайм" - "Динамо" сыграет против сильнейшего в противостоянии мадридских "Атлетико" и "Реала".

В полуфинале турнира киевляне, в случае прохода, могут сыграть с "Порту", "Тоттенхэмом", "Митьюлландом" или "Манчестер Юнайтед".

В параллельных матчах, в которых определится финалист турнира, примут участие "Челси", "Монпелье", "Динамо" Загреб, "Ливерпуль", "Барселона", "Герта", "Лион" и "Аякс".

Даты проведения матчей Юношеской лиги УЕФА:

1/8: 12/13 марта

1/4: 2/3 апреля

1/2: 26 апреля

Финал: 29 апреля пройдет в швейцарском Ньоне

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА "Динамо" обыграло "Ювентус".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Хроника жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Динамо - Олимпиакос - 1:0 Хроника матча, видео гола

Айнтрахт - Шахтер - 4:1 Хроника матча, видео голов

Зенит - Фенербахче - 3:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: