"Динамо" получило хорошего соперника в юношеской Лиге чемпионов

22 февраля состоялась жеребьевка сразу всех стадий плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в которой Украину представляет киевское "Динамо".

На стадии 1/8 финала украинский коллектив будет играть против немецкого "Хоффенхайма". На всех стадиях турнира соперники играют по одному матчу.

В 1/4 финала победитель пары "Хоффенхайм" - "Динамо" сыграет против сильнейшего в противостоянии мадридских "Атлетико" и "Реала".

В полуфинале турнира киевляне, в случае прохода, могут сыграть с "Порту", "Тоттенхэмом", "Митьюлландом" или "Манчестер Юнайтед".

В параллельных матчах, в которых определится финалист турнира, примут участие "Челси", "Монпелье", "Динамо" Загреб, "Ливерпуль", "Барселона", "Герта", "Лион" и "Аякс".

Даты проведения матчей Юношеской лиги УЕФА:

1/8: 12/13 марта

1/4: 2/3 апреля

1/2: 26 апреля

Финал: 29 апреля пройдет в швейцарском Ньоне

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА "Динамо" обыграло "Ювентус".