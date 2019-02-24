Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования

23 февраля на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, пройдет мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской гонки преследования.

Начало гонки - в 10.00.

Плеер с видеотрансляцией гонки появится в этой новости за несколько минут до ее начала.

От Украины в гонке выступят четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный выйдет на старт 18-м, Артем Прима - 26-м, Руслан Ткаленко - 33-м, а Сергей Семенов - 41-м.

Первым в гонке стартует Тарье Бе, который выиграл спринт.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинские биатлонистки остались без медалей в спринтерской гонке чемпионата Европы.