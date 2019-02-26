Стыдно за страну: известный украинский спортсмен резко высказался о скандале с MARUV

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов высказался о скандале с исполнительницей MARUV, которая не поедет на "Евровидение-2019", несмотря на победу в национальном отборе.

В своем аккаунте в Instagram Долгополов отметил, что эта ситуация "похожа на фарс".

"Стыдно за нашу страну сегодня! Наглядное пособие, как и почему отсюда уезжают личности, которые могут добиваться успехов на мировой арене в каких бы то ни было профессиях (надеюсь, на этот раз Украина не лишится очередной личности). Один из немногих артистов из Украины, кто делает современную музыку, которая востребована не только в странах СНГ. Есть правила конкурса и голосование, а после победы крутить-вертеть, как хочется, не красиво.

Соглашусь с условием, что концерты стоило отменить, и это правильно. Остальное похоже на фарс. Когда политики начинают диктовать артистам как им выступать, как давать интервью и так далее - это уже проблема. Не говоря уже, что все за свои деньги. У нас же Европа и свободная страна?", - написал теннисист.

"А также хотелось бы передать привет всем моралистам и умникам, которые рассуждают о приличии, эпатаже и так далее. Во-первых, ознакомьтесь с поведением таких звезд как Мадонна, Леди Гага, Майли Сайрус, и можно продолжать очень долго. Не будьте допотопными. Это прежде всего шоу! А во-вторых, вы начинаете сильно напоминать людей из соседней страны, вещающих о "духовных скрепах". P.S. MARUV поддержка и спасибо за треки", - добавил Долгополов.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее появились новые детали касательно того, кто представит Украину на "Евровидении-2019".