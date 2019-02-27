Известный украинский борец может принять неожиданное решение по дальнейшей карьере

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк может перейти в MMA в 2020 году.

Об этом рассказал вице-президент лиги WWFC Денис Перч в интервью YouTube-каналу Povesti.

"У Беленюка ближайшая цель – Олимпиада. Я очень серьезно воспринимаю его намерения перейти в ММА, и я намерен держаться за эти слова и буду пытаться уговаривать его после Олимпиады. Очень много парней борцов, которых Жан знает по сборной, и они перешли к нам. Тот же Матяж, Белых. У них неплохо получается, а Жан талантливый спортсмен, и он мог бы быстрее обучаться", - сказал Перч.

28-летний Беленюк является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр.

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