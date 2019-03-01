Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

5 марта в Дортмунде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и английским "Тоттенхэмом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Тоттенхэм Хотспур".

Букмекеры считают "Боруссию" фаворитом домашнего матча. На победу дортмундцев дается коэффициент 1,95, на ничейный результат - 3,80, а на выездную победу "шпор" - 3,60.

В то же время на то, что в четвертьфинал выйдет "Тоттенхэм", можно поставить с коэффициентом 1,04, тогда как на итоговый успех "Боруссии" - 9,00.

Напомним, в первом матче, который состоялся 13 февраля, "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Тоттенхэм" проиграл "Челси" в лондонском дерби.