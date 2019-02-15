Названо имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Бельгийский защитник "Тоттенхэм Хотспур" Ян Вертонген признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Вертонген отметился голом и результативной передачей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", который завершился со счетом 3:0.

Также на награду претендовали полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло, отметившийся дублем в матче с "Порту" (2:1), хавбек ПСЖ Марко Верратти, сыгравший во встрече с "Манчестер Юнайтед" (2:0), а также голкипер "Реала" Тибо Куртуа, блестяще отыгравший в игре с "Аяксом" (2:1).

31-летний Вертонген выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года, провел за клуб 272 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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