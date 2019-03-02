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Украинский клуб жестко наказал своих футболистов после унижения от "Динамо"

суббота, 02 марта 2019, 11:02

"Заря" оштрафовала своих футболистов после разгромного поражения в матче 19-го тура чемпионата Украины против "Динамо" (0:5).

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

Руководство "Зари" осталось недовольно столь крупным поражением и решило оштрафовать футболистов на 30% от месячной зарплаты.

Напомним, матч против "Динамо" был для "Зари" первым официальным в 2019 году. Для киевлян эта победа стала самой крупной в текущем сезоне.

На данный момент луганский клуб, набрав 28 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в чемпионате Украины произошла громкая отставка из-за скандального видео.

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