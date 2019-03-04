Скандальный форвард восхитил сеть оригинальным празднованием гола: опубликовано видео

Итальянский нападающий "Марселя" Марио Балотелли записал видео празднования гола и опубликовал его в Instagram прямо во время матча чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (2:0).

Форвард отличился ударом боковыми ножницами на 12-й минуте, а затем взял смартфон у фотографа и сделал видеоселфи.

Поступок экстравагантного итальянца одобрительно встретили пользователи сети: "Вот если бы он на сториз снял, как он гол забивает в лайв режиме-это было бы сильно", "Это отлично. Времена меняются стремительно. Если в 66-м в финале ЧМ очень нужен был ВАР, то сейчас очень нужен человек, который подаст смартфон в случае гола)) круто! гол красавец!", "Марио все-таки эпичный персонаж. Заметил одноклубники очень радовались, видно что дружная команда", "а мобилу вернул в итоге?", "Отжал, хасл хард", "Через пару лет станет чуть ли не обязательным селфиться со своей командой после гола. На фоне ворот с лежащим в них мячом", "Это съемки с места событий!!! Круто", "Вот за это мы и любим Марио:)", - пишут пользователи.

28-летний Балотелли перешел в "Марсель" этой зимой из "Ниццы". За марсельский клуб он провел шесть матчей и забил четыре гола.

В своей карьере Балотелли неоднократно ссорился с тренерами и отличался неадекватными поступками: бросал дротики в молодых футболистов, ругался в прямом эфире, поджег собственный дом и другими.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пьяный российский спортсмен попал в ДТП во время гонок с полицией.