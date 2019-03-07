Челси - Динамо: стартовые составы

Стали известны стартовые составы лондонского "Челси" и киевского "Динамо" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 7 марта.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Челси: Кепа, Дзаппакоста, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Баркли, Ковачич, Виллиан, Педро, Жиру

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Канте, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Азар, Игуаин

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Русин

Запасные: Бущан, Сидклей, Кадар, Гармаш, Андриевский, Смирный, Цитаишвили

Ранее "Апостроф" публиковал историю противостояний между "Челси" и "Динамо".