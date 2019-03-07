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"Порту" в драматичном матче добыл путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов: видеообзор

четверг, 07 марта 2019, 00:52

В Португалии местный "Порту" принимал итальянскую "Рому" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Драконы" добыли победу со счетом 3:1 (1:0 доп. время).

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Рома".

После поражения со счетом 1:2 в Риме португальцам нужно было обязательно забивать, что им удалось уже в середине первого тайма усилиями Тикиньо. В ситуацию вмешался капитан римлян Де Росси, который вскоре после пропущенного мяча отличился с пенальти.

Во втором тайме хозяева поля продолжали давить соперника в поисках шанса вновь выйти вперед и им это удалось спустя 10 минут после возобновления игры, когда голом отметился Марега.

ПОРТУ - РОМА: ВИДЕО ГОЛОВ

Игра перешла в дополнительное время, за три минуты до завершения которого Теллес точным ударом с пенальти подарил своей команде путевку в четвертьфинал турнира.

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Порту - Рома 3:1

Голы: Тикиньо, 26, Марега, 54, Теллес, 117 - Де Росси, 37 (пен.)

Порту: Касильяс, Милитан (М. Перейра, 103), Фелипе, Пепе, Теллес, Отавио (Эрнани, 94), Эррера, Данилу, Корона (Браими, 69), Марега, Соарес (Фернандо, 78).

Рома: Ольсен, Карсдорп (Флоренци, 55), Маркано (Кристанте, 77), Манолас, Жуан Жезус, Коларов, Дзаньоло, Де Росси (Пеллегрини, 45+4, Шик, 96), Нзонзи, Перотти, Джеко.

Предупреждения: Эррера, Данилу, Пепе, Теллес - Дзаньоло, Карсдорп, Джеко, Пеллегрини, Флоренци

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