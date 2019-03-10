Украинская теннисистка выиграла матч-триллер на престижном турнире в США

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в третий круг турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Во втором круге украинская теннисистка одержала тяжелую победу над американкой Джессикой Пегулой в трех партиях.

В середине первого сета Цуренко проиграла свою подачу и не сумела сделать обратный брейк - 3:6. Вторая партия также складывалась для нашей соотечественницы очень неудачно. Она проиграла свою подачу в первом же гейме, а в середине партии позволила сопернице сделать еще один брейк - 1:4. Но затем украинка сумела выиграть три гейма подряд и сравнять счет - 4:4, после чего вновь проиграла подачу - 4:5. Американка подавала на матч, но Цуренко сумела сделать брейк, а затем выиграть еще два гейма - 5:7. В третьем сете Цуренко сходу сделала брейк, но затем дважды проиграла свою подачу - 2:3. Впрочем, уже в следующем гейме Цуренко вернула подачу - 3:3. Решающим стал 10-й гейм, в котором Цуренко вновь сделала брейк - 6:4.

Джессика Пегула (США) — Леся Цуренко (Украина) – 6:3, 5:7, 4:6

В третьем раунде Цуренко сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Цуренко ухудшила свою позицию в мировом рейтинге.