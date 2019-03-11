Украинка в упорной борьбе проиграла одной из сильнейших теннисисток мира

Украинская теннисистка Катерина Козлова уступила второй ракетке мира румынке Симоне Халеп в третьем раунде турнира серии WTA в американском Индиан-Уэллсе.

Козлова неудачно начала матч, проиграв свою подачу в первом же гейме, а затем позволила сопернице развить преимущество - 0:2. Но затем украинка выиграла три гейма подряд и вышла вперед - 3:2. После этого уже румынка взяла три гейма подряд - 3:5 и подавала на сет, но Козловой удалось сравнять счет - 5:5. Дело дошло до тай-брейка, который уверенно выиграла Халеп - 3:7.

В начале второй партии соперницы устроили обмен брейками, отдав друг другу по две подачи. Решающим стал 12-й гейм, Козлова под ноль проиграла свою подачу, что привело к поражению в сете - 5:7, и в матче в целом.

Катерина Козлова (Украина) - Симона Халеп - 6:7 (3:7), 5:7

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка выиграла матч-триллер на престижном турнире в США.