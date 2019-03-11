РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

09:30
В Крыму оккупанты похвалились размером "русского достоинства": фото
09:29
​Доллар и евро продолжают падение: актуальный курс НБУ
09:27
В Киеве Audi влетел в забор возле посольства России: опубликовано видео
09:21
​Украину накроет циклон: в какие области придет непогода, опубликована карта
09:15
47-летняя звезда сериала "Моя прекрасная няня" в третий раз стала мамой
09:07
В Германии нашли возможную причину ненависти Путина к Европе
08:56
​Российская певица из базы "Миротворца" угодила в реанимацию: менеджер опровергает
08:46
Столкновения в Черкассах и Киеве: в сети рассказали о двойном просчете
08:40
Лучшая теннисистка Украины вышла в четвертый раунд супертурнира в США
08:30
Гороскоп на неделю: неудачи у Овнов и падения у Рыб
08:29
​Под Харьковом пенсионер покончил с собой, узнав страшную новость: фото
08:25
Украинка в упорной борьбе проиграла одной из сильнейших теннисисток мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинка в упорной борьбе проиграла одной из сильнейших теннисисток мира

понедельник, 11 марта 2019, 08:25

Украинская теннисистка Катерина Козлова уступила второй ракетке мира румынке Симоне Халеп в третьем раунде турнира серии WTA в американском Индиан-Уэллсе.

Козлова неудачно начала матч, проиграв свою подачу в первом же гейме, а затем позволила сопернице развить преимущество - 0:2. Но затем украинка выиграла три гейма подряд и вышла вперед - 3:2. После этого уже румынка взяла три гейма подряд - 3:5 и подавала на сет, но Козловой удалось сравнять счет - 5:5. Дело дошло до тай-брейка, который уверенно выиграла Халеп - 3:7.

В начале второй партии соперницы устроили обмен брейками, отдав друг другу по две подачи. Решающим стал 12-й гейм, Козлова под ноль проиграла свою подачу, что привело к поражению в сете - 5:7, и в матче в целом.

Катерина Козлова (Украина) - Симона Халеп - 6:7 (3:7), 5:7

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка выиграла матч-триллер на престижном турнире в США.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Чемпионат мира по биатлону 2019: календарь и результаты всех гонок

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео гола

Динамо - Арсенал-Киев - 4:0 Видео матча

Шахтер - Карпаты - 5:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: