Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки

13 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону-2019 пройдет мужская индивидуальная гонка.
На "Апострофе" пройдет онлайн видеотрансляци
ю мужской индивидуальной гонки в Остерсунде.
Начало гонки в 17:10 по киевскому времени.
Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до старта индивидуальной гонки.
Украину в гонке представят Артем Тищенко (стартует под 18-м номером), Сергей Семенов (51), Руслан Ткаленко (80) и Виталий Труш (96).
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК
Ранее "Апостроф" публиковал видео и результаты женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Швеции. У женщин победу праздновала местная спортсменка Ханна Эберг. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая пришла к финишу десятой.