РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

01:28
В Киеве сосед жестоко избил парня-меломана: сети шокировало видео
00:55
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки
00:25
Ювентус - Атлетико: видео голов
00:22
Жертва пропаганды: сети взорвало видео с юной россиянкой, мечтающей попасть в СССР
00:19
Манчестер Сити - Шальке: видео голов

12 марта

23:58
"Манчестер Сити" растоптал команду Коноплянки в 1/8 финала Лиги чемпионов: видеообзор
23:55
Наглый "герой парковки" устроил сюрприз киевлянам: фото
23:48
Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов: видеообзор
23:45
В Конгрессе США приняли важное решение по Крыму: Путин будет в бешенстве
23:28
В Конституционном суде ответили Раде по Томосу
23:26
Морозы вернулись: синоптик опубликовала свежий прогноз погоды
23:08
Мы находимся в конце цикла: Аваков дерзко высказался о "хотелках" кандидатов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки

среда, 13 марта 2019, 00:55

13 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону-2019 пройдет мужская индивидуальная гонка.

На "Апострофе" пройдет онлайн видеотрансляци

ю мужской индивидуальной гонки в Остерсунде.

Начало гонки в 17:10 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до старта индивидуальной гонки.

Украину в гонке представят Артем Тищенко (стартует под 18-м номером), Сергей Семенов (51), Руслан Ткаленко (80) и Виталий Труш (96).

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Ранее "Апостроф" публиковал видео и результаты женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Швеции. У женщин победу праздновала местная спортсменка Ханна Эберг. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая пришла к финишу десятой.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бавария - Ливерпуль Онлайн-трансляция матча

Барселона - Лион Онлайн-трансляция матча

Ювентус - Атлетико - 3:0 Хроника матча, видео голов

Манчестер Сити - Шальке - 7:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: