Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки

13 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону-2019 пройдет мужская индивидуальная гонка.

На "Апострофе" пройдет онлайн видеотрансляци

ю мужской индивидуальной гонки в Остерсунде.

Начало гонки в 17:10 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до старта индивидуальной гонки.

Украину в гонке представят Артем Тищенко (стартует под 18-м номером), Сергей Семенов (51), Руслан Ткаленко (80) и Виталий Труш (96).

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Ранее "Апостроф" публиковал видео и результаты женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Швеции. У женщин победу праздновала местная спортсменка Ханна Эберг. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая пришла к финишу десятой.