Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской индивидуальной гонки

12 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону-2019 состоится женская индивидуальная гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской индивидуальной гонки в Остерсунде.

Гонка начнется в 16:30.

Сборную Украины в гонке представят: Юлия Журавок, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Журавок стартует второй, Меркушина – 57-й, Джима – 81-й, Семеренко – 92-й.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина вошла в топ-15 в гонке преследования на чемпионате мира.