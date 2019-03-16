Где смотреть онлайн женский масс-старт чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

17 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону состоится гонка с массовым стартом среди женщин.

Начало гонки - в 14.15.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция женского масс-старта.

Женский масс-старт чемпионата мира будут показывать телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В прямом эфире гонку также будет транслировать российский телеканал "Первый канал". Кроме того, трансляция масс-старта будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете чемпионата мира.