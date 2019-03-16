Где смотреть онлайн мужской масс-старт чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

17 марта в шведском Остерсунде пройдет заключительная гонка чемпионата мира по биатлону-2019 - мужской масс-старт.

Начало гонки - в 17.00.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Остерсунде.

Гонку с массовым стартом среди мужчин будут показывать телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В прямом эфире гонку также будет транслировать российский телеканал "Первый канал". Кроме того, трансляция масс-старта будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

От Украины в гонке выступит Дмитрий Пидручный.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о результатах мужской эстафеты чемпионата мира по биатлону в Остерсунде.