Где смотреть онлайн мужской масс-старт чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

17 марта в шведском Остерсунде пройдет заключительная гонка чемпионата мира по биатлону-2019 - мужской масс-старт.
Начало гонки - в 17.00.
На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Остерсунде.
Гонку с массовым стартом среди мужчин будут показывать телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В прямом эфире гонку также будет транслировать российский телеканал "Первый канал". Кроме того, трансляция масс-старта будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".
От Украины в гонке выступит Дмитрий Пидручный.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК
Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о результатах мужской эстафеты чемпионата мира по биатлону в Остерсунде.