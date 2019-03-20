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Где смотреть онлайн женский спринт чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

среда, 20 марта 2019, 13:24

21 марта стартует новый этап чемпионата мира по биатлону в норвежском городе Холменколлен. Первой гонкой здесь станет спринт у женщин на дистанции 7,5 километра.

На "Апострофе" пройдет видео онлайн-трансляция женского спринта.

Начало гонки в 17:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку чемпионата мира покажет телеканал "UA:Перший". Кроме того, женский спринт покажут телеканалы Sport 1, "Матч ТВ", Eurosport 1 и "Беларусь 5".

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Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты финишировали в топ-5 в смешанной эстафеты чемпионата мира.

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