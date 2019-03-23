Где смотреть онлайн женской гонки преследования Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций

23 марта в норвежском Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону пройдет женская гонка преследования.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОЙ ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ХОЛМЕНКОЛЛЕНЕ

Начало гонки - в 16.00.

Прямую трансляцию женской гонки преследования можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". Также трансляция будет доступна на российском телеканале "Матч ТВ", белорусском "Беларусь 5" и спутниковом "Eurosport 1".

В женском общем зачете продолжается упорная борьба между итальянками Доротеей Вирер (882 очка) и Лизой Витоцци (852).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинки неудачно выступили в женском спринте в Холменколлене.