Украинские биатлонисты попали в список лучших по итогам Кубка мира

Двое украинских биатлонистов были включены в тройку лучших снайперов Кубка мира, последний этап которого завершился на прошлой неделе в Норвегии.

Так, наш соотечественник Артем Тищенко закрыл 154 из 172 мишеней. Его точность составила 89,9% и он занял 3-е место по этому показателю, пропустив вперед Симона Эдера из Австрии (92%) и чеха Ондржея Моравеца (90,4%). Интересно, что в сезоне 2017/18 у него была точность 88,3% (91/103), а в 2014/15 – 83,9% (162/193).

Юлия Журавок также стала третьей по точности среди женщин. Она закрыла 112 из 123 мишеней, а ее точность составила 91,1%. Лучше украинки на огневых рубежах действовали россиянки Лариса Куклина (91,9%) и Евгения Павлова (91,5%). Для сравнения, в сезоне 2016/17 Журавок сделала больше 100 выстрелов, а ее точность была 87,4%.

Ранее "Апостроф" подводил итоги розыгрыша Кубка мира по биатлону среди мужчин.