РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

25 марта

12:55
Настя Каменских повторила откровенный образ Кендалл Дженнер
12:51
Помним предателей: в СБУ показала всех сотрудников, продавшихся Путину
12:50
Помним предателей: в СБУ показала всех сотрудников, продавшихся Путину
12:36
​Журналист из ЕС пожаловался пропагандистам Путина на недопуск в Украину
12:35
Украинские биатлонисты попали в список лучших по итогам Кубка мира
12:30
"Авангард" поставляет 50% украинских яиц на внешние рынки - Петрашко
12:25
В Москве показали сбежавшего из Украины сотрудника СБУ: что он рассказал
12:21
Деревянко поддержал автопробег за доступные авто в Харькове: фото и видео
12:18
В России внезапно заговорили о новом газовом контракте с Украиной
12:10
Люксембург - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
12:05
Украина имеет последний шанс сохраниться как суверенное государство - Николаенко
12:05
Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские биатлонисты попали в список лучших по итогам Кубка мира

понедельник, 25 марта 2019, 12:35

Двое украинских биатлонистов были включены в тройку лучших снайперов Кубка мира, последний этап которого завершился на прошлой неделе в Норвегии.

Так, наш соотечественник Артем Тищенко закрыл 154 из 172 мишеней. Его точность составила 89,9% и он занял 3-е место по этому показателю, пропустив вперед Симона Эдера из Австрии (92%) и чеха Ондржея Моравеца (90,4%). Интересно, что в сезоне 2017/18 у него была точность 88,3% (91/103), а в 2014/15 – 83,9% (162/193).

Юлия Журавок также стала третьей по точности среди женщин. Она закрыла 112 из 123 мишеней, а ее точность составила 91,1%. Лучше украинки на огневых рубежах действовали россиянки Лариса Куклина (91,9%) и Евгения Павлова (91,5%). Для сравнения, в сезоне 2016/17 Журавок сделала больше 100 выстрелов, а ее точность была 87,4%.

Ранее "Апостроф" подводил итоги розыгрыша Кубка мира по биатлону среди мужчин.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Люксембург - Украина Онлайн-трансляция матча

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: