Я хочу расти, развиваться: российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону россиянин Андрей Прокунин принял решение уйти в отставку.

По словам специалиста, его не устраивает формат работы, предложенный Федерацией биатлона Украины.

"Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность, и дать возможность реализоваться в этой роли другим специалистам.

Но я ухожу на хорошей волне. У нас есть медали чемпионата мира и Европы, и надеюсь, команда будет прогрессировать и дальше. Я ни в коем случае не сжигаю мосты и не говорю прощай. Этот год обогатил меня, как тренера дополнительным опытом и я, в свою очередь попытался дать команде все, что мог в этой ситуации", – отметил Прокунин

Ранее "Апостроф" сообщал, что двое украинских биатлонистов были включены в тройку лучших снайперов Кубка мира, последний этап которого завершился на прошлой неделе в Норвегии.