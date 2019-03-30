РУС. | УКР.

суббота, 30 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 марта

12:00
Сербский друг Путина сделал неожиданное заявление про Крым: в России указали на провал Кремля
11:38
О чем мечтает Польша: названы три ключевых характеристики "идеальной" Украины
11:09
Нардеп рассказал, кто добился штрафов для облгазов Фирташа на миллионы гривен
11:05
ВСУ зачистили вражеский форпост "Крокодил" под Донецком: фото последствий удара
11:01
Я хочу расти, развиваться: российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками
11:00
Миллион долларов, колбаса и творчество: опубликована декларация известного поющего нардепа
10:59
Смертельное ДТП на Северном мосту в Киеве: появилось видео за несколько минут до трагедии
10:31
Свинья и дети: сети разгневали фото "героя парковки" в Киеве
10:31
В Великобритании продолжается эпопея с Brexit: видео протестов из-за нового решения парламента
10:00
Гвоздик - Нгумбу: определился победитель церемонии взвешивания
09:59
В Китае прогремел мощный взрыв на фабрике: первые фото и данные о погибших
09:34
Лидер "Нацкорпуса" попал в скандал с угрозой теракта на выборах: появилась реакция СБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Я хочу расти, развиваться: российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками

суббота, 30 марта 2019, 11:01

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону россиянин Андрей Прокунин принял решение уйти в отставку.

По словам специалиста, его не устраивает формат работы, предложенный Федерацией биатлона Украины.

"Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность, и дать возможность реализоваться в этой роли другим специалистам.

Но я ухожу на хорошей волне. У нас есть медали чемпионата мира и Европы, и надеюсь, команда будет прогрессировать и дальше. Я ни в коем случае не сжигаю мосты и не говорю прощай. Этот год обогатил меня, как тренера дополнительным опытом и я, в свою очередь попытался дать команде все, что мог в этой ситуации", – отметил Прокунин

Ранее "Апостроф" сообщал, что двое украинских биатлонистов были включены в тройку лучших снайперов Кубка мира, последний этап которого завершился на прошлой неделе в Норвегии.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Биатлон
Теги: биатлон

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гвоздик - Нгумбу Онлайн-трансляция чемпионского боя

Люксембург - Украина - 1:2 Хроника матча, видео голов

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: