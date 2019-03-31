Гвоздик - Нгумбу: онлайн видео трансляция боя

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет защиту титула в бою с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО). Поединок пройдет 30 марта в США (ранним утром 31 марта по киевскому времени).

ГВОЗДИК - НГУМБУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Начало боя - после 05:00.

Плеер с трансляцией появится в этой новости за полчаса до начала поединка.

ГВОЗДИК - НГУМБУ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, Гвоздик будет впервые защищать свой чемпионский титул, который завоевал 1 декабря прошлого года, нокаутировав Адониса Стивенсона.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах церемонии взвешивания перед боем Гвоздика и Нгумбу.