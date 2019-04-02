РУС. | УКР.

вторник, 2 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

2 апреля

10:31
ДТП с Нацгвардейцами в Одессе: пострадавший пришел в себя и заговорил
10:30
Жене принца Гарри не разрешили надеть тиару принцессы Дианы
10:29
​Появилась новая яркая карикатура на результаты выборов в Украине
10:23
Где смотреть онлайн Заря - Динамо: расписание трансляций
10:23
​В 2018 году украинцы внезапно разбогатели: Госстат удивил статистикой
10:05
Буду баловать малыша: Повалий рассказала о грядущем пополнении в семье
10:00
В Киеве мощный пожар вспыхнул рядом с метро: первые фото
09:57
​Названа причина катастрофы самолета с одной из самых богатых женщин России
09:35
Умерла "девушка Бонда"
09:35
В России скончался известный актер
09:33
Сколько зарабатывают топ-футболисты мира: озвучены космические суммы
09:30
У Брежневой начались проблемы в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Заря - Динамо: расписание трансляций

вторник, 02 апреля 2019, 10:23

В центральном матче 23-го тура чемпионата Украины "Заря" будет принимать "Динамо". Встреча пройдет 3 апреля на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция матча "Заря" - "Динамо".

Начало встречи - в 18.30.

В прямом эфире украинского ТВ встречу "Зари" и "Динамо" покажет телеканал "2+2".

Напомним, после первого этапа чемпионата Украины "Заря", набрав 32 очка, занимает в турнирной таблице четвертое место, а "Динамо" (50 очков) идет на второй позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" избавилось от бразильского легионера.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:1 Хроника матча, видео голов

Гвоздик - Нгумбу Хроника и видео чемпионского боя

Люксембург - Украина - 1:2 Хроника матча, видео голов

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: