Встали и ушли: в Украине резко высказались о виновных в "деле Мораеса"

Известный спортивный журналист Артем Франков выразил мнение, что руководство ФФУ должно будет уйти в отставку, если сборную Украины накажут из-за натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса.

"Если нечто такое все же произойдет, то первым делом во имя очищения нашего футбола, все руководство ФФУ должно дружными рядами уйти в отставку. Все, кто к этому причастен хоть каким-то образом. Главный начальник, который за все отвечает, тот, кто этим занимался непосредственно и так далее. Встали и ушли.

В том числе и руководитель федерации. А как иначе? Если подобное произойдет, я даже думать о таком не хочу. Я верю в нашу позицию, но я бы поступал намного осторожнее. Есть такие предохранительные клапаны, которые нужно везде расставлять", - сказал Франков.

"Я совсем не понял поведение нашей федерации, которая жутко торопилась с Мораесом. Как только Мораес получил гражданство Украины, его тут же заслали в сборную. Хотя здравый смысл подсказывает, что сначала сделайте запрос в соответствующий комитет ФИФА. Пусть они письменно ответят, что он имеет право играть за сборную Украины. И потом этой бумажкой можно было бы снять любые вопросы раз и навсегда", - также отметил журналист.

Напомним, Украину могут лишить набранных очков в матчах с Португалией (0:0) и Люксебургом (2:1), если будет доказано, что Мораес был натурализован с нарушением устава ФИФА.

Более детально читайте на "Апострофе" - Надеяться и молиться: что грозит Украине за Мораеса.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в ФФУ сделали заявление о скандале с Мораесом.