Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

9 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сыграют английские клубы "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Сити".

Явным фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Манчестер Сити" предлагается коэффициент 1,72. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Тоттенхэма" можно поставить с коэффициентом 4,50.

Напомним, что "Тоттенхэм" занял второе место в группе В, а "Манчестер Сити" финишировал первым в группе F. В 1/8 финала "Тоттенхэм" оказался сильнее дортмундской "Боруссии" (3:0 и 0:1), а "Манчестер Сити" разбил "Шальке" (3:2 и 7:0).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в чемпионате Англии.