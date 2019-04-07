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В Англии назвали сроки возвращения в строй лидера сборной Украины

воскресенье, 07 апреля 2019, 11:50

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини сообщил, что травмированный украинский нападающий Андрей Ярмоленко уже не сыграет в этом сезоне.

Слова Пеллегрини приводит BBC.

"Ярмоленко очень хорошо работает, он уже не чувствует той боли что была во время травмы. Но я думаю, что выходить на поле ему еще слишком рано. Для него лучше провести полноценную предсезонную подготовку и вернуться уже в следующем сезоне", - сказал Пеллегрини.

Напомним, что в октябре украинец получил разрыв ахиллового сухожилия и был прооперирован. Таким образом, Ярмоленко пропустил из-за травмы уже почти полгода.

29-летний Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" прошлым летом из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. В этом сезоне он провел за английский клуб 10 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть позабавило, как Ярмоленко учил испанского футболиста петь гимн Украины.

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