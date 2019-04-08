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В чемпионате Украины произошла очередная тренерская отставка

понедельник, 08 апреля 2019, 16:05

Главный тренер ФК "Львов" Юрий Бакалов покинул свой пост.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Могу подтвердить то, что написал официальный сайт клуба. Сегодня утром была встреча с вице-президентом, на которой мне сообщили об этом решении. Пока что-то еще комментировать я не готов", – приводит слова Бакалова Sport Arena.

Последний матч под руководством Бакалова ФК "Львов" провел в 1/4 финала Кубка Украины, в котором проиграл "Заре" со счетом 0:1.

Это уже вторая тренерская отставка в львовском клубе в нынешнем сезоне. После 4-го тура пост наставника клуба покинул бразилец Жилмар.

После 23 туров ФК "Львов" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре львовяне на своем поле сыграют с "Александрией". Матч состоится 13 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в чемпионате Украины произошла громкая отставка из-за скандального видео.

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