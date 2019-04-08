В чемпионате Украины произошла очередная тренерская отставка

Главный тренер ФК "Львов" Юрий Бакалов покинул свой пост.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Могу подтвердить то, что написал официальный сайт клуба. Сегодня утром была встреча с вице-президентом, на которой мне сообщили об этом решении. Пока что-то еще комментировать я не готов", – приводит слова Бакалова Sport Arena.

Последний матч под руководством Бакалова ФК "Львов" провел в 1/4 финала Кубка Украины, в котором проиграл "Заре" со счетом 0:1.

Это уже вторая тренерская отставка в львовском клубе в нынешнем сезоне. После 4-го тура пост наставника клуба покинул бразилец Жилмар.

После 23 туров ФК "Львов" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре львовяне на своем поле сыграют с "Александрией". Матч состоится 13 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в чемпионате Украины произошла громкая отставка из-за скандального видео.