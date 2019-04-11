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Украинский чемпион вызвал на бой самого крутого бойца UFC

четверг, 11 апреля 2019, 16:40

Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA, WBO и журнала The Ring Василий Ломаченко готов выйти в ринг против ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

Об этом украинец рассказал в интервью TMZ.

"Конор Макгрегор – шоумен. Он зарабатывает деньги, куда ему в бокс идти? Не думаю, что он сможет со мной боксировать. Да, возможно, он боксирует неплохо, как для любителя, но в настоящем поединке у него нет никаких шансов.

Согласился бы я, если бы поступило предложение драться с ним? Конечно, ведь бой против Макгрегора был бы легким для меня. Я бы получил удовольствие от такого поединка", - сказал Ломаченко.

В ночь с субботы на воскресенье Ломаченко проведет бой против британца Энтони Кроллы. "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко показал, как уничтожает соперников.

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