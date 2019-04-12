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Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

пятница, 12 апреля 2019, 00:09

11 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

"Вильярреал" Испания – "Валенсия" Испания - 1:3 (1:1)

Голы: Касорла (36, с пенальти) - Гедеш (6, 90+3), Васс (90+1)

"Арсенал" Англия – "Наполи" Италия - 2:0 (2:0)

Голы: Рэмзи (14), Кулибали (25, автогол)

"Славия" Чехия – "Челси" - Англия 0:1 (0:0)

Гол: Алонсо (86)

"Бенфика" Португалия – "Айнтрахт" Германия - 4:2 (2:1)

Голы: Фелиш (21, с пенальти, 43, 54), Диаш (50) - Йович (40), Пасиенсия (72)

Ответные матчи состоятся 18 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потерпело крупнейшее поражение от "Челси" и вылетело из Лиги Европы.

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