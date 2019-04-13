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Дай бокс посмотреть: соцсети резво отреагировали на бой Ломаченко

суббота, 13 апреля 2019, 12:12

В социальных сетях ярко приветствовали победу украинского боксера Василия Ломаченко в бою с британцем Энтони Кроллой.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

Под публикациями боксера в социальных сетях собрались тысячи комментариев, в которых подписчики расхваливают украинского чемпиона.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ВИДЕО НОКАУТА

"Это выглядело как профи с любителем. К сожалению другие чемпионы избегают встречи и не дают Васе возможность завоевать все пояса", "Поздравляю с победой! И скорейшего восстановления!", "С победой тебя Вася и Украина, молодчина врезал ему по полной, вот так наши рубят всех. С победой тебя Вася ты лучший в мире, мы гордимся тобой. Новых побед тебе и титулов", "Дай бокс посмотреть", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соперник Ломаченко сделал громкое заявление после проигрыша украинцу.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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