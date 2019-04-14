Ювентус - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

16 апреля в Турине состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и голландским "Аяксом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Аякс".

Явным фаворитом матча букмекеры считают туринский клуб. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Аякса" предлагается коэффициент 5,50.

Фаворитом на выход в полуфинал Лиги чемпионов также является "Ювентус". На это предлагается коэффициент 1,28, проход "Аякса" оценивается, как 3,35.

Напомним, что в первом матче, который состоялся в Амстердаме, команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" в феерическом матче обыграл "Милан" в чемпионате Италии.