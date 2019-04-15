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Футболист "Кайрата" Адеринсола Эсеола: "Россия - агрессор"

понедельник, 15 апреля 2019, 14:56

Украинский форвард казахстанского "Кайрата" Адеринсола Эсеола высказал свою точку зрения о конфликте России и Украины.

Слова 27-летнего футболиста приводит Sport24.

"Я прилетел в Киев сразу после расстрела ребят снайперами. Буквально через несколько дней. У меня был билет, мы с мамой все это смотрели, и она говорила: "Куда ты едешь? Страшно". Никто не понимал, что происходит. На тот момент я осознавал, что стране нужны перемены. То, как все происходило потом — уже другая тема. Обидно, что все так получилось. Что идет война, умирают люди. Я против войны и конфликтов вообще. Отношения с россиянами на бытовом уровне, конечно же, изменились. Все темы сводятся к этому конфликту. Все время. Для нас, украинцев, Россия — агрессор, и мы не можем об этом не говорить. На нашей земле идет противостояние", - сказал Эсеола.

Эсеола родился в Житомире, его мать - украинка, а отец - нигериец. Он выступал за несколько украинских клубов, включая "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что названо имя лучшего игрока 24-го тура чемпионата Украины.

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