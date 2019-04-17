"Шахтер" назвал состав на битву с "Днепром-1" в 1/2 финала Кубка Украины

17 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором встретятся днепровский "Днепр-1" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

ДНЕПР-1 - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 18:30.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека взял на матч 18 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Маркиньос Сиприано, Тете, Веллингтон Нем, Фернандо, Манор Соломон, Дентиньо;

Нападающий: Оларенважу Кайоде

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал красочную победу в чемпионате Украины.