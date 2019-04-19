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Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

пятница, 19 апреля 2019, 13:56
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20 апреля в Манчестере состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" на домашней арене будет принимать лондонский "Тоттенхэм Хотспур".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 14:30.

Прямая трансляция противостояния манчестерского и лондонского клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Интересно, что за последние две недели это будет третий матч между командами. Ранее в четвертьфинале Лиги чемпионов команды обменялись домашними победами - 1:0 в Лондоне и 4:3 в Манчестере. В матче первого круга "Манчестер Сити" оказался сильнее "Тоттенхэм Хотспур" - 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Бразилии арбитр досрочно завершил матч по необычной причине.

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