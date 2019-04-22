Украинский боксер сразится с французом за чемпионский титул

Украинский боксер Виктор Постол (30-2, 12 КО) проведет чемпионский бой против француза Мохамеда Мимуна (21-2, 2 КО).

Поединок состоится 27 апреля в Лас-Вегасе (США).

На кону в этом поединке будет стоять пояс чемпиона по версии IBO в первом полусреднем весе, а также право провести бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.

35-летний Постол ранее являлся чемпионом мира по версии WBC в 2015-2016 годах. Свой последний бой он провел 3 ноября 2018 года, единогласным решением судей победив турка Сиара Озгула.

31-летний Мимун в последний раз выходил в ринг 20 октября прошлого года и по решению судей добился победы над своим соотечественником Франком Петитжаном.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер уверенно защитил чемпионский титул.