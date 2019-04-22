RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 апреля

22:01
Опубликовано видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе
21:54
Звездный футболист побил скоростной рекорд самого быстрого человека в мире: опубликовано видео
21:51
Лох, улыбнись: в Киеве поймали продавца авто-невидимки из Германии
21:22
Как украинцы будут отдыхать на Пасху и майские: какие дни выходные
21:09
​В ГПУ ответили на сенсацию с вызовом на допрос людей Порошенко
21:07
Порошенко проиграл Зеленскому даже на родине Бандеры: опубликованы цифры
21:05
Настя Каменских показала, как провела время в Лос-Анджелесе с Потапом
20:55
В Киеве возле метро найден убитым мужчина: фото
20:53
Официальные результаты выборов - обработано 99% (обновляется)
20:34
Один из лучших футболистов мира громко высказался о своем рекорде
20:23
​Через год, так через год: Порошенко заявил о намерении вновь стать президентом, видео
20:20
Еще один украинский топ-чиновник подал в отставку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Звездный футболист побил скоростной рекорд самого быстрого человека в мире: опубликовано видео

понедельник, 22 апреля 2019, 21:54
переглянути новину українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе развил невероятную скорость перед тем, как забил первый гол в ворота бывшей команды "Монако" во вчерашнем матче чемпионата Франции.

Как сообщает британское издание Daily Mail, в том эпизоде 20-летний нападающий превзошел достижение самого быстрого человека планеты Усэйна Болта - многократного рекордсмена в беге на 100 и 200 метров. В частности, максимальная скорость футболиста во время забега составила 38 км/час. Ямайский спринтер же во время установления мирового рекорда в беге на 100 м разгонялся "лишь" до 37,58 км/час.

Отметим, что матч "ПСЖ" - "Монако" завершился со счетом 3:1. Все три гола в составе победителей забил Мбаппе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист поразил сеть празднованием победы в чемпионате.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: