Звездный футболист побил скоростной рекорд самого быстрого человека в мире: опубликовано видео

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе развил невероятную скорость перед тем, как забил первый гол в ворота бывшей команды "Монако" во вчерашнем матче чемпионата Франции.

Как сообщает британское издание Daily Mail, в том эпизоде 20-летний нападающий превзошел достижение самого быстрого человека планеты Усэйна Болта - многократного рекордсмена в беге на 100 и 200 метров. В частности, максимальная скорость футболиста во время забега составила 38 км/час. Ямайский спринтер же во время установления мирового рекорда в беге на 100 м разгонялся "лишь" до 37,58 км/час.

I didn’t even notice him, Mbappe literally the flash. pic.twitter.com/Yv9v5UTs21