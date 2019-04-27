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Полуголая модель ярко презентовала новую форму шотландского клуба: опубликовано фото

суббота, 27 апреля 2019, 20:42
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Шотландский клуб "Эйр Юнайтед", выступающий во втором по силе дивизионе страны, эффектно представил свою новую игровую форму для следующего сезона.

В презентации спортивной экипировки приняла участие модель Харис Листер. Акция клуба уже вызвала не бывалый фурор не только в Британии, но и во всей Европе.

А вот еще несколько снимков с прошлых презентаций игровой формы клубом.

Отметим, что "Эйр Юнайтед" был образован в 1910 году. Однако несмотря на долгую историю, клуб не может похвастаться какими-либо серьезными успехами. В последний раз в высшем дивизионе Шотландии "Эйр Юнайтед" участвовал более 40 лет назад.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Памела Андерсон и ее футболист снялись в романтической фотосессии.

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