Названо имя лучшего игрока 27-го тура чемпионата Украины

Лучшим игроком 27-го тура чемпионата Украины признан исландский полузащитник "Черноморца" Арни Вильхьяльмссон.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

В 27-м туре Вильхьяльмссон отметился дублем в матче с "Десной", в котором его команда добилась победы со счетом 4:2.

Исландец занял первое место по результатам голосования среди членов экспертного совета. В совет вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачов, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Артур Валерко. В борьбе за награду Вильхьяльмссон опередил полузащитника "Шахтера" Тайсона.

Лучшим тренером 27-го тура признан наставник "Арсенала-Киев" Игорь Леонов, чья команда обыграла "Карпаты" со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим игроком 26-го тура стал голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко.