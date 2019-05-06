RU   UA   EN  

понедельник, 6 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 мая

18:48
Порошенко сменил командующего Объединенными силами на Донбассе: видео
18:40
Жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: новые данные по всем пассажирам и инфографика
18:27
Лучший футболист мира может сменить клуб летом
18:18
​На сколько подорожают сигареты в 2019: НБУ обнародовал цифры
18:12
В сеть слили секретную информацию о свадьбе Потапа и Насти Каменских
18:02
В Киеве поймали банду заезжих воров: фото и видео
17:56
Названо имя лучшего игрока 27-го тура чемпионата Украины
17:39
В Харькове стреляли в полицейского: подробности и видео
17:34
Горжусь женой: принц Гарри эмоционально прокомментировал рождение сына
17:33
Суд над российскими футболистами: обвинение озвучило тюремные сроки
17:26
​В Украине увеличен транзит и добычу газа: названы цифры
17:21
На Прикарпатье спасатели нашли всех пассажиров из упавшего в реку автобуса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Названо имя лучшего игрока 27-го тура чемпионата Украины

понедельник, 06 мая 2019, 17:56
переглянути новину українською

Лучшим игроком 27-го тура чемпионата Украины признан исландский полузащитник "Черноморца" Арни Вильхьяльмссон.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

В 27-м туре Вильхьяльмссон отметился дублем в матче с "Десной", в котором его команда добилась победы со счетом 4:2.

Исландец занял первое место по результатам голосования среди членов экспертного совета. В совет вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачов, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Артур Валерко. В борьбе за награду Вильхьяльмссон опередил полузащитника "Шахтера" Тайсона.

Лучшим тренером 27-го тура признан наставник "Арсенала-Киев" Игорь Леонов, чья команда обыграла "Карпаты" со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим игроком 26-го тура стал голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко.

Новости

6 мая

18:48
Порошенко сменил командующего Объединенными силами на Донбассе: видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Барселона: онлайн трансляция

Шахтер - Львов 5-0 Хроника матча, видео голов

Динамо - Александрия - 1-1 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Валенсия - 3-1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: