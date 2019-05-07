Скандальный футболист снова остался за бортом сборной Украины: опубликовано фото

Федерация футбола Украины в своем Instagram опубликовало список игроков, выступающих за границей, которые получили вызов в национальную сборную на июньские отборочные матчи к чемпионату Европы.

В списке оказалось 11 футболистов: Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус (все - «Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия), Эдуард Соболь ( «Яблонец», Чехия), Артем Кравец ( «Кайсериспор», Турция), Василий Кравец ( «Леганес », Испания). Вызов в сборную от главного тренера Андрея Шевченко снова не получил защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, который после своего скандального перехода зимой в российский клуб не получал возможности сыграть за сборную.

Напомним, в июне, 7 и 10 числа, сборная Украины сыграет во Львове с командами Сербии и Люксембурга.

В марте команда Андрея Шевченко провела первые два матча отборочного турнира к Евро-2020. Украинцы сыграли вничью с действующими чемпионами португальцами (0:0) и обыграли Люксембург (2:1). Обе игры наша сборная проводила на выезде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" назвали сроки восстановления травмированных лидеров.