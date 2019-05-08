УЕФА может принять скандальное решение по крымскому футболу

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что УЕФА может разрешить крымскому клубу участвовать в еврокубках.

Слова Ветохи приводит "Рейтинг Букмекеров".

"В 2014 году в УЕФА нам говорили, что они через 3-5 лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путевки в один из еврокубков. Сейчас говорят, что они видят наше развитие, но речь об интеграции в чемпионат России не идет, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что летом в этом году УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков в последующие годы", - сказал Ветоха.

После аннексии Крыма в чемпионате полуострова принимают участие восемь клубов. Первым чемпионом Крыма стал клуб "ТСК-Таврия". Затем золотые медали выигрывали клубы "Севастополь" и "Евпатория". В данный момент лидером чемпионата является "Севастополь".

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