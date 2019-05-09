"Арсенал" уверенно вышел в финал Лиги Европы: видеообзор

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы английский "Арсенал" на выезде обыграл испанскую "Валенсию" и завоевал путевку в финал.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Арсенал".

На 11-й минуте счет открыл Гаймеро, замкнув прострел Родриго, и подарил надежду "Валенсии" на камбэк. Впрочем, всего через несколько минут Обамеянг классным ударом из-за штрафной сравнял счет. В начале второго тайма Обамеянг нашел в штрафной Ляказетта, который развернулся и точно пробил в угол. Вскоре "Валенсии" удалось отыграться, Гамейро занес мяч в ворота после удара Родриго. Однако, довольно скоро гости вновь вышли вперед, Обамеянг замкнул прострел Мейтленд-Найлса. В концовке встречи Обамеянг оформил хет-трик после передачи Мхитаряна.

ВАЛЕНСИЯ - АРСЕНАЛ: ВИДЕО ГОЛОВ

"Валенсия" Испания – "Арсенал" Англия - 2:4 (первый матч - 1:3)

Голы: Гамейро (11, 58) - Обамеянг (17, 69, 89), Ляказетт (50)

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Ферран Торрес, 71), Родриго (Санти Мина, 72), Гамейро.

"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Гарай (38), Гайя (43), Озил (62).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА