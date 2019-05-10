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Валенсия - Арсенал: видео голов

пятница, 10 мая 2019, 00:16
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"Арсенал" вышел в финал Лиги Европы, обыграв "Валенсию" в ответном полуфинальном матче со счетом 4:2.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Арсенал".

Победу английскому клубу принес хет-трик Пьера-Эмерика Обамеянга. Еще один гол на счету Александра Ляказетта. У "Валенсии" дублем отметился Кевин Гамейро.

ВАЛЕНСИЯ - АРСЕНАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Валенсия" Испания – "Арсенал" Англия - 2:4 (первый матч - 1:3)

Голы: Гамейро (11, 58) - Обамеянг (17, 69, 89), Ляказетт (50)

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Ферран Торрес, 71), Родриго (Санти Мина, 72), Гамейро.

"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг.

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