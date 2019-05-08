Выглядели как дети: футболисты "Барселоны" о позоре в Ливерпуле

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал разгромное поражение своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).

Слова Суареса приводит Marca.

"Мы должны очень критично отнестись к своей игре. Подобное произошло с нами уже во второй раз. Мы не имели права во второй раз подряд ошибаться таким образом. Нам стоит многое переосмыслить.

"Ливерпулю" удалось то, что они хотели - забить быстрый гол. Они верили в успех с первой и до последней минуты матча. Мы играли в свой футбол, но теперь должны просить прощения. При четвертом голе мы выглядели как дети. Мы очень расстроены, нам очень больно", – сказал Суарес.

"Сложно смириться с таким поражением. Соперник был лучше нас. Они с первой минуты гнули свою линию. Было невероятно сложно бороться с их прессингом. Мы пытались забить гол, но нам этого не удалось", - приводит слова полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса официальный сайт УЕФА.

Ранее "Апостроф" публиковал послематчевые комментарии главных тренеров команд Юргена Клоппа ("Ливерпуль") и Эрнесто Вальверде ("Барселона").