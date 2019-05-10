Челси по пенальти пробился в финал Лиги Европы: видеообзор

В Лондоне определился второй финалист Лиги Европы. Им стал местный "Челси", который в серии пенальти обыграл немецкий "Айнтрахт" со счетом 4:3. Основное же время матча завершилось со счетом 1:1, как и в первой встрече.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Айнтрахт".

Лондонцы довольно быстро вышли вперед, когда на 28-й минуте встречи отличился Лофтус-Чик. Уже на старте второго тайма Йович счет сравнял, после чего команды отыграли еще два дополнительных тайма и определяли победителя в серии пенальти.

В серии пенальти ключевым стал промах игрока немецкого клуба Пасиенсе, который бил последним.

В финале турнира "Челси" будет играть против другого лондонского клуба - "Арсенала".

Видеообзор матча