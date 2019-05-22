Лучшие моменты группового этапа ЧМ по хоккею: опубликовано видео

Международная федерация хоккея на льду в своем YouTube-канале опубликовала видео с лучшими моментами группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Словакии.

Напомним, групповой этап турнира завершился во вторник, 21 мая. По его итогам от группы A в четвертьфинал вышли сборные Канады, Финляндии, Германии и США. Группу B в следующей стадии чемпионата мира представят команды России, Чехии, Швеции и Швейцарии. Четвертьфинальные игры пройдут в четверг, 23 мая. В 17:15 сыграют Канада - Швейцария и Россия - США, в 21:15 встретятся Финляндия - Швеция и Чехия - Германия.

Полуфиналы будут сыграны в субботу, 25 мая, матч за 3-е место и финал - на следующий день.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия в феерическом матче уничтожила Швецию на чемпионате мира по хоккею.