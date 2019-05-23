Россия - США: котировки букмекеров, где смотреть матч ЧМ по хоккею

Сегодня, 23 мая, в Словакии состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и США. Встреча пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе. Начало матча - в 17:15.

РОССИЯ - США: ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Фаворитом данной встречи букмекеры считают российскую команду. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,50. Ничья в этой игре оценивается коэффициентом 5,10. Выигрыш американской сборной приравнивается к коэффициенту 5,20.

Матч Россия - США будет транслироваться на телеканале XSport. В России игру покажет "Первый канал", в Беларуси - телеканал "Беларусь 5".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия в феерическом матче уничтожила Швецию на чемпионате мира по хоккею.