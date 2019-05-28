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Легендарный испанский футболист начал тренерскую карьеру

вторник, 28 мая 2019, 18:33
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Легендарный испанский полузащитник Хави в следующем сезоне станет главным тренером катарского "Аль-Садда".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Испанец подписал с катарцами контракт до лета 2020 года.

39-летний Хави завершил карьеру 20 мая, сыграв за "Аль-Садд" последний матч в качестве футболиста.

Хави является восьмикратным чемпионом Испании, а также 1 раз выиграл чемпионат Катара, трехкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка наследного принца Катара, обладатель Кубка эмира Катара, обладатель Кубка шейха Яссима, шестикратный обладатель Суперкубка Испании. Кроме того, испанец является 4-кратным победителем Лиги чемпионов, дважды он выиграл Суперкубок УЕФА и дважды клубный чемпионат мира. В составе испанской сборной Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист травмировал сына на праздновании чемпионства.

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