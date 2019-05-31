Второй для Англии: все финалы Лиги чемпионов с участием команд из одной страны

Завтрашний финал Лиги чемпионов между лондонским "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" станет вторым для турнира, когда трофей в решающем противостоянии будут оспаривать две английские команды.

Впервые такое событие случилось 11 лет назад. В 2008 году в Москве в финале встретились "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Победа в том противостоянии лишь в серии пенальти осталась за первой командой.

Всего же в финалах Лиги чемпионов до текущего сезона представители одной страны встречались шесть раз. Вот исходы всех этих матчей:

сезон-1999/00: "Реал" - "Валенсия" - 3:0

сезон-2002/03: "Милан" - "Ювентус" - 0:0, по пен. - 3:2

сезон-2007/08: "Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:1, по пен. - 6:5

сезон-2012/13: "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) - 2:1

сезон-2013/14: "Реал" - "Атлетико" - 1:1, доп. вр. - 3:0

сезон-2015/16: "Реал" - "Атлетико" - 1:1, по пен. - 5:3

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда мирового футбола дал прогноз на финал Лиги чемпионов.