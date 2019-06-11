Шевченко сделал заявление после тяжелейшей победы Украины в матче с Люксембургом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу команды над Люксембургом в матче отборочного турнира Евро-2020.

Слова Шевченко приводит телеканал "Футбол 1".

"В перерыве Люксембург рисковал, им терять нечего было. Если бы мы забили второй мяч, игра была бы проще. Я понимаю состояние ребят, мне сложно тут что-то требовать. Футбола легкого сегодня нет. Уровень таких игр - очень высокий. Мы с уважением отнеслись к Люксембургу. Да, могли забить больше, но самое главное мы сделали – победили", - сказал Шевченко.

Также по словам наставника украинцев, футболисты были не в лучшем физическом состоянии после победы в предыдущем матче над Сербией (5:0).

Украина продолжает лидировать в группе В, набрав 10 очков в четырех матчах. Люксембург занимает второе место, имея в активе 4 очка.

Следующий матч украинцы проведут на выезде со сборной Литвы. Матч состоится 7 сентября.

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